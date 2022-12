O projeto Defesinha certificou 30 alunos em Belford Roxo. Eles participaram de atividades e palestras educativas - Rafael Barreto / PMBR

O projeto Defesinha certificou 30 alunos em Belford Roxo. Eles participaram de atividades e palestras educativasRafael Barreto / PMBR

Publicado 22/12/2022 18:08 | Atualizado 22/12/2022 18:14

Belford Roxo - Promovendo atividades de cidadania, integração e inclusão social. A Secretaria de Defesa Civil de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Habitação, a empresa de gestão de risco social LPD e o 4° Grupamento de Bombeiro Militar, realizou nesta quinta-feira (22/12), o último dos quatro encontros do Projeto Defesinha e a certificação de 30 alunos da turma. O evento ocorreu no Condomínio Atlântico I, em São Bernardo.

O projeto no município foi uma iniciativa do secretário de Defesa Civil, Alberto Vieira, e leva atividades e palestras educativas para os pequenos cidadãos em situação de vulnerabilidade. Este ano em Belford Roxo o projeto já formou mais de 230 crianças e adolescentes nos bairros de Santa Teresa, Wona e São Bernardo. “Os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre cidadania, civismo, educação física, prevenção de acidentes domésticos e como lidar em situações adversas do meio ambiente que servirão para conscientizá-los na jornada da vida”, resumiu Alberto Vieira.

O objetivo do projeto é ampliar a visão de mundo dos alunos e ensinar valores indispensáveis. Além disso, os alunos tiveram a experiência de vivenciar um dia com o 4° Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Iguaçu, com a recepção atenciosa de toda a equipe do Capitão Oliva.



Nathan Souza recebeu o diploma e participou animado dos encontros. O menino quer ser bombeiro Rafael Barreto / PMBR

Alunos multiplicadores Durante a cerimônia estiveram presentes representantes da equipe da Defesa Civil e Secretaria de Educação de Belford Roxo, além de funcionários da empresa LPD, responsável pela gestão dos conjuntos habitacionais no município.



O coordenador do Projeto Defesinha de Belford Roxo, Marcelo Pereira, destacou a importância da iniciativa Rafael Barreto / PMBR

A moradora de São Bernardo, Priscila Souza, 33 anos, esteve presente para prestigiar o filho de 14 anos, Nathan Souza. “O projeto ajudou a estimular o desenvolvimento dele e a melhorar a interação com as pessoas e o mundo. O Nathan sempre foi muito curioso, então participou animado nos encontros. Ficou tão empolgado que já declarou interesse de ser bombeiro militar”, explicou. “Minha neta gostou do passeio e dos conteúdos nas aulas. Agradeço pelo carinho e atenção que toda a equipe teve com ela”, acrescentou a doméstica Laurides Augusto, 56 anos, avó da Maria Luisa, 11. O coordenador do Projeto Defesinha de Belford Roxo, Marcelo Pereira, destacou a importância da iniciativa. “As crianças aprendem e desenvolvem uma consciência sobre diversos assuntos que vão ajudá-los a ampliar a visão de mundo”, contou. “A ideia também é que esses alunos sejam multiplicadores dos ensinamentos no círculo social e familiar. Ajudamos as crianças desenvolverem um pensamento crítico a respeito de temas relevantes, direcionando e incentivando elas a trilharem o caminho de um futuro promissor”, completou Marcelo, ao lado do coordenador municipal da Defesa Civil, Ricardo Dantas.A moradora de São Bernardo, Priscila Souza, 33 anos, esteve presente para prestigiar o filho de 14 anos, Nathan Souza. “O projeto ajudou a estimular o desenvolvimento dele e a melhorar a interação com as pessoas e o mundo. O Nathan sempre foi muito curioso, então participou animado nos encontros. Ficou tão empolgado que já declarou interesse de ser bombeiro militar”, explicou. “Minha neta gostou do passeio e dos conteúdos nas aulas. Agradeço pelo carinho e atenção que toda a equipe teve com ela”, acrescentou a doméstica Laurides Augusto, 56 anos, avó da Maria Luisa, 11.