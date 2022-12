O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, defenderá as cores da Inocentes, na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2023 - Divulgação

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, defenderá as cores da Inocentes, na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2023Divulgação

Publicado 21/12/2022 18:23 | Atualizado 21/12/2022 18:27

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo está com vagas para quem queira desfilar gratuitamente como guardião do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2023. As inscrições são para ambos os sexos, sendo necessários os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, ter acima de 1,70 de altura e disponibilidade para ensaiar à noite.

Matheus Machado é cria do Império Serrano. Seu primeiro desfile pela verde e branco aconteceu em 2013. Matheus é filho da ex-porta-bandeira Andrea Machado. E no último carnaval foi campeão na Série Ouro.

Jaçanã Ribeiro tem 22 anos de carreira como porta-bandeira. Tendo passagens por agremiações como: Unidos do Cabral, Alegria da Zona Sul e Império da Tijuca.

Os interessados em desfilar ao lado da dupla de condutores do pavilhão da Inocentes deverão fazer contato com Lucas Mugnmoez através do Whatsapp: (21) 964343948.

A Caçulinha da Baixada será a oitava agremiação a desfilar, no Sábado de Carnaval, no Sambódromo, pela Série Ouro, com o enredo "Mulheres de Barro", que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, mulheres que fabricam panelas de barro para garantir o sustento da família.