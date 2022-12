De acordo com os policiais militares, não houve confronto durante a remoção de barricadas instaladas pelo tráfico na via do bairro Santa Teresa - Divulgação

De acordo com os policiais militares, não houve confronto durante a remoção de barricadas instaladas pelo tráfico na via do bairro Santa TeresaDivulgação

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), em uma ação conjunta com a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), retiraram barricadas colocadas pelo tráfico de drogas, nesta terça-feira (20/12), na Estrada das Chácaras, no bairro Santa Tereza, em Belford Roxo, após informações do Disque Denúncia.

De acordo com a polícia, não houve confronto durante a remoção de barricadas instaladas pelo tráfico na via. A ação teve como objetivo garantir o direito constitucional de ir vir dos moradores, pedestres e motoristas locais que transitam pela via, além de permitir a realização de ações e obras da Prefeitura de Belford Roxo.