A musa Sanne Belucci está ansiosa preparando as malas para desembarcar no Brasil de olho no Carnaval - Divulgação

Publicado 19/12/2022 20:34

Belford Roxo - A musa da Inocentes de Belford Roxo, conhecida como rainha dos faisões, Sanne Belucci, já está ansiosa preparando as malas para desembarcar no Brasil trazendo muitas penas de faisões e materiais importados para sua fantasia, que usará no desfile da escola de samba belforroxense, no enredo “Mulheres de barro”, do carnavalesco Lucas Milato, no Carnaval de 2023. A beldade é advogada, e está radicada na Suíça há 30 anos.

“Ansiedade é o meu nome, porque estou louca para chegar à minha terra e principalmente para desfilar, na Marquês de Sapucaí fechando o desfile da Série Ouro, com a Inocentes. Fazer parte do quadro de musas da escola de Belford Roxo é uma responsabilidade muito grande, pois todas as meninas são chiques. Minha fantasia será lindíssima e como sempre com metros de faisões. As malas estão quase prontas e o samba da Inocentes na ponta da língua’, disse a musa Sanne Belucci.

Sanne já foi musa da Viradouro, Portela, Renascer de Jacarepaguá, Império da Tijuca, Unidos da Ponte, União da Ilha do Governador e rainha das baterias do Boi da Ilha e Vicente de Carvalho, além de ter sido madrinha na Unidos do Jacarezinho.