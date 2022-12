Belford Roxo

Águas do Rio: Manutenção afeta o abastecimento de água em 3 bairros de Belford Roxo no sábado (17/12)

Concessionária realizará uma interligação de rede de água no bairro Wona, afetando também o abastecimento no Lote XV e Vale do Ipê

Publicado 16/12/2022 17:07 | Atualizado há 2 dias