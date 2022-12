Os bairros do Centro, Santo Antônio da Prata, Jardim Portugal, Piam e São Francisco da Prata foram beneficiados com ampliação do sistema de abastecimento - Divulgação

Os bairros do Centro, Santo Antônio da Prata, Jardim Portugal, Piam e São Francisco da Prata foram beneficiados com ampliação do sistema de abastecimentoDivulgação

Publicado 15/12/2022 18:15 | Atualizado 15/12/2022 18:19





De acordo com Cléber Salvi, gerente de operações da concessionária, os equipamentos foram implantados após estudos para a melhoria do sistema. “A Baixada tem problemas históricos no abastecimento e trabalhamos diariamente para transformar a realidade dos fluminenses. Em apenas um ano, muito já foi feito e ainda temos bastante desafios pela frente, para que a população tenha mais saúde com água tratada em suas torneiras”, destaca.

Mais de 77 mil moradores são beneficiados com ampliação do sistema de abastecimento na Baixada Fluminense Divulgação

Dentre as regiões contempladas com novas bombas estão: Coelho da Rocha, Vilar dos Teles, São Mateus, Vila Tiradentes, Parque Araruama, Éden, Venda Velha, Agostinho Porto e Jardim Sumaré (São João de Meriti); Centro, Santo Antônio da Prata, Jardim Portugal, Piam e São Francisco da Prata (Belford Roxo); e Pilar, Parque Duque, Morro do Castelo, Doutor Laureano e Olavo Bilac (Duque de Caxias).

Belford Roxo - A Águas do Rio está levando uma nova realidade de mais de 77 mil moradores das cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Isso porque a Concessionária está realizando a implantação de 20 novos sistemas de bombeamento, que servem para ampliar a disponibilidade de água, contemplando principalmente as regiões mais altas, que sofriam com o abastecimento irregular.De acordo com Cléber Salvi, gerente de operações da concessionária, os equipamentos foram implantados após estudos para a melhoria do sistema. “A Baixada tem problemas históricos no abastecimento e trabalhamos diariamente para transformar a realidade dos fluminenses. Em apenas um ano, muito já foi feito e ainda temos bastante desafios pela frente, para que a população tenha mais saúde com água tratada em suas torneiras”, destaca.Dentre as regiões contempladas com novas bombas estão: Coelho da Rocha, Vilar dos Teles, São Mateus, Vila Tiradentes, Parque Araruama, Éden, Venda Velha, Agostinho Porto e Jardim Sumaré (São João de Meriti); Centro, Santo Antônio da Prata, Jardim Portugal, Piam e São Francisco da Prata (Belford Roxo); e Pilar, Parque Duque, Morro do Castelo, Doutor Laureano e Olavo Bilac (Duque de Caxias).

Os equipamentos foram implantados após estudos para a melhoria do sistema Divulgação Nessas cidades, a empresa também realizou a extensão de mais de 35 Km de novas redes de água. “Esse é um trabalho contínuo e que já é sentido no dia a dia dos moradores. Nosso papel como agentes da dignidade é promover bem-estar e qualidade de vida por meio do pleno funcionamento do sistema”, finaliza Salvi.