Os meninos do Sub-13 da Sociedade Esportiva Belford Roxo prontos para o confronto decisivoDivulgação

Publicado 15/12/2022 11:04 | Atualizado 15/12/2022 11:08

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-13 realiza nesta sexta-feira (16/12), às 10h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em solo belforroxense, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Iguaçuano, contra o Itaipu Futebol Clube. No jogo de ida, no Campo do Esperança, a partida terminou em 0 a 0.



Por ter feito a melhor campanha da competição na fase classificatória, os meninos de Belford Roxo, podem assegurar a vaga na grande final, apenas com um novo empate. “Temos nos dedicado ao máximo para conquistar o título no campeonato, a prova disso é que fomos líderes em quase toda etapa de classificação. Muitos dos atletas são oriundos da nossa escolinha de futebol, que vem rendendo excelentes frutos. Vamos partir com tudo para chegarmos à final. Convido a todos para estarem torcendo pelo Belford Roxo”, disse o técnico da SE Belford Roxo, Carlos Portella.Por ter feito a melhor campanha da competição na fase classificatória, os meninos de Belford Roxo, podem assegurar a vaga na grande final, apenas com um novo empate.

A competição teve início no segundo semestre de 2022 com vários times do município de Nova Iguaçu e adjacências e foi organizado pela Liga Iguaçuana de Futebol.