O projeto certificou 60 mulheres empreendedoras em Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Publicado 14/12/2022 19:02 | Atualizado 14/12/2022 19:08

Belford Roxo - Mulheres empoderadas, empreendedoras e independentes. A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou na quarta-feira (14-12), no Teatro da Cidade a certificação de mais de 60 alunas da mentoria “Elas Empreendem 2.0” e Curso de Trancista do básico ao avançado. O projeto completou um ano, formando mais de 15 turmas e despertando o empoderamento e empreendedorismo feminino no município.

De acordo com a secretária executiva de Planejamento e Projetos, Daniele Reis, o diferencial da última turma foi a presença do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas). “Tivemos muitas aulas com técnicas e teorias que levaram valores para as mulheres poderem alcançar a autonomia e independência financeira. É gratificante ajudar a tirar os sonhos delas do papel”, contou Daniele, que pretende incluir novos módulos e explorar mais conteúdo de marketing digital nas novas turmas. “Vejo no rosto de cada uma delas a mudança positiva, elas saem confiantes do curso e empoderadas para encarar o mundo”, completou a coach de vida, Deise Giseli.

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, destacou a importância do projeto. “Quero parabenizar a dedicação, respeito e responsabilidades dessas mulheres que entenderam que conhecimento nunca é demais. As mentorias e oficinas dos equipamentos estão à disposição para desenvolver, qualificar e dar oportunidades para elas almejarem novos horizontes”, argumentou. “Estamos planejando voos maiores para oferecer mais serviços e ampliar o número de oficinas nos locais necessários”, concluiu Brenda.

Capacitação



A moradora de Areia Branca, Francieli Viegas, 29 anos, fazia tranças nas filhas em casa de forma despretensiosa e aprendeu técnicas avançadas no curso de trancista. "A experiência foi muito rica, comecei em casa e agora quero me especializar ainda mais nas tranças. Fico muito feliz com essa oportunidade de aprendizado", contou Francieli. A moradora de Nova Aurora, Thais Barbosa, 25 anos, foi um dos destaques do projeto e da cerimônia. "Fiquei extremamente feliz com todo o curso, muitas mulheres procuravam uma mentoria para se capacitar. É importante lembrar que as aulas são gratuitas e os conteúdos foram ótimos", frisou. "Trabalho com moda e agora quero oferecer consultorias de imagem e estilo. O curso me fez expandir a mente para o empreendedorismo e crescer no ramo", finalizou Thais.

Na cerimônia também estiveram presentes a professora do Curso de Trancista, Dulce Machado, a coordenadora do Acessuas Trabalho, Rayane Ramos e familiares das mulheres certificadas.