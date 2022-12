Alunos, instrutores e toda a escola José Mariano dos Passos se uniram com o Proerd - Matheus Breda / PMBR

Belford Roxo - Nossas crianças dizendo não às drogas e à violência. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, formou 140 alunos participantes, nesta quarta-feira (14/12), do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), na Escola Municipal José Mariano dos Passos, no Vilar Novo. O programa foi direcionado para três turmas do 5° ano de escolaridade.



A responsável do Departamento de Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Deçulina da Conceição, destacou a importância do programa. “Os encontros estimulam as crianças a refletir sobre drogas lícitas e ilícitas, como também a violência. O projeto tem o compromisso de ajudar essas crianças que são o futuro do município”, contou Deçulina. “A comunidade precisa cada vez mais de ações educativas e de conscientização, todos os alunos ficaram muito empolgados com as aulas”, completou a diretora da Escola Municipal José Mariano dos Passos, Eliana Gomes.

Atenção e empolgação A cerimônia reuniu familiares, funcionários da escola e membros da Secretaria Municipal de Educação. O projeto completou seis anos em Belford Roxo e já formou mais de 10 mil alunos. Na ocasião, os alunos Enzo Ávila, Júlio César e Emanuele Vitória foram premiados com medalhas por destaque nos encontros e dinâmicas. O prêmio de melhor redação ficou com Kethelyn Vitória, de 10 anos, que recebeu a homenagem muito emocionada. Todos formandos receberam os certificados na sequência. "O Proerd é um programa muito importante que forma cidadãos e nos ajuda a manter nossos alunos longe das drogas", avaliou o secretário de Educação, Denis Macedo.

Os Sargentos Érico, Lacerda e Gérson, são instrutores do Proerd e ressaltaram nos discursos sobre a oportunidade de estar nas escolas. “Nosso trabalho é resguardar a infância, o bem maior da sociedade. Realizamos encontros com muita atenção e empolgação, confiantes no esforço individual e coletivo das crianças”, explicou Érico. “O programa tem como objetivo formar cidadãos responsáveis e torná-los agentes multiplicadores para construirmos uma sociedade mais segura. Estamos orgulhosos pela dedicação das turmas”, acrescentou o sargento Lacerda.



O Proerd tem o objetivo de conter o uso de drogas lícitas e ilícitas entre crianças e adolescentes. Policiais Militares ministram um curso nas escolas onde ensinam os alunos a dizer não às drogas, valores e cidadania.

A família composta pelo pai Alexandre Oliveira, 36, a mãe Sara Oliveira, 34, e a irmã Ellen de 7 anos, prestigiou a formatura do jovem Enzo Ávila, 10, que foi destaque no programa. "Ele ficou muito feliz com os conteúdos apresentados, comentava bastante em casa sobre as abordagens dos instrutores e adorou as aulas", contou Alexandre. "Ele é muito calmo e observador, bem tranquilo. O programa ajudou ele a construir uma visão mais ampla do assunto, são ensinamentos para levar por toda a vida", concluiu Sara.