Malu Torres mantém a boa forma regulando a alimentação, e com exercícios físicos e aulas de dançaDivulgação

Publicado 14/12/2022 20:33 | Atualizado 14/12/2022 20:35

Belford Roxo - A rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, Malu Torres, exibiu sua bela forma em um ensaio fotográfico, nesta quarta-feira (14/12), no barracão de alegorias da agremiação. Para manter a boa forma, a beldade regula a alimentação, faz exercícios físicos e aulas de dança.

Malu Torres exibiu sua bela forma em um ensaio fotográfico na quadra da escola Divulgação

“Acho o barracão muito mágico e quis fazer fotos tendo como cenário a construção de um carro alegórico, no início sem enfeites, em homenagem a todas as mulheres empoderadas que trabalham nos barracões de escola de samba. Procuro cuidar do meu corpo e agora como rainha de bateria da Inocentes, a disciplina aumentou. Estou focada no meu objetivo que é estar bem no nosso ensaio técnico, no dia 14 de janeiro e maravilhosa no nosso desfile principal, no Sambódromo. O carnavalesco Lucas Milato preparou um figurino ousado e luxuoso, tenho que estar preparada fisicamente, pois estou ansiosa já a muito tempo”, disse Malu Torres.O enredo da Caçulinha da Baixada para o próximo Carnaval tem como título “Mulheres de Barro”, e conta a história das paneleiras de Goiabeiras, mulheres que fabricam panelas de barro para garantir o sustento da família.