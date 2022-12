O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes (ao centro), observa Davi Francisco tocando bateria - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/12/2022 17:35 | Atualizado 15/12/2022 17:44

Belford Roxo - Acessibilidade e inclusão em foco. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com outras secretarias municipais, promoveu nesta quinta-feira (15/12) uma ação direcionada ao público com deficiência na Praça Eliaquim Batista, no Centro.

A ação foi realizada em conjunto com as secretarias municipais da Educação, Saúde, Cultura, Assistência Social, além da participação da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), e exposição de painéis e artesanatos de alunos especiais da Escola Municipal Herculano de Mattos e Escola de Educação Especial Albert Sabin. Foram oferecidos diversos serviços como: orientações jurídicas e dos equipamentos municipais, aferição de pressão e glicose e teste da Covid.

O subsecretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Fabiano Abreu, pontuou sobre o projeto. “A ação faz uma alusão ao mês de dezembro, repleto de datas destinadas às pessoas com deficiência. Nosso objetivo é dar visibilidade para esse tema e fazer com que a sociedade respeite esses cidadãos”, ressaltou. “Reafirmamos nosso compromisso com políticas públicas que levem acessibilidade e autonomia para essa parcela do nosso município”, concluiu Fabiano.



Durante o evento, as pessoas puderam também verificar a pressão arterial Rafael Barreto / PMBR

Bateria O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou o trabalho realizado na Casa da Cultura. “Temos diversas oficinas e programas que incluem as pessoas com necessidades especiais, de artesanato e música, por exemplo. É importante acolher essas pessoas, trabalhar a autoestima e ajudá-los a realizar sonhos’, frisou. “Em 2023, teremos um espaço adaptado na brinquedoteca da Casa da Cultura para dar suporte às pessoas com deficiência”, completou Bruno.

Morador do Bairro Vermelho, Davi Francisco de Santana, 14 anos, é deficiente visual e protagonizou uma bela apresentação musical de bateria. “Com as aulas da oficina de música da Casa de Cultura, eu aprendi a tocar muito melhor. A música e a poesia me emocionam. Quero ser baterista profissional e viajar por todo o mundo”, contou alegre ao lado do professor de bateria e percussão da Casa da Cultura, Romualdo Machado.

A cozinheira e moradora do Bairro das Graças, Vanessa Pereira, 35 anos, visitou a tenda para receber informações. “Tenho um sobrinho com deficiência cognitiva e aproveitei a oportunidade para me inteirar a respeito do benefício a que ele tem direito. Essa ação ajuda muito com esse suporte e profissionais atenciosos”, explicou Vanessa.

O mês de dezembro é composto por várias datas significativas que são direcionadas às pessoas com deficiência. No dia 03/12 – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física, 5/12 – Dia Nacional da Acessibilidade, 10/12 – Dia Internacional dos Direitos Humanos, e 13/12 – Dia Nacional da Pessoa Cega.