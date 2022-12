O abastecimento ficará comprometido das 8h às 19h. A normalização do fornecimento de água para a região ocorrerá, de forma gradativa, após o término do serviço - DIvulgação

Publicado 16/12/2022 17:07

Belford Roxo - A Águas do Rio realizará, neste sábado (17/12), uma interligação de rede de água no bairro Wona, em Belford Roxo. Para viabilizar a ação de melhoria operacional, o abastecimento em parte do município ficará comprometido das 8h às 19h. A normalização do fornecimento de água para a região ocorrerá, de forma gradativa, após o término do serviço.

A interligação afetará o abastecimento dos bairros: Lote XV, Wona, Vale do Ipê.



A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias neste período e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.