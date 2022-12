Os secretários Sérgio Lins e Algacir Moulin (à esquerda) entregaram o prêmio à vencedora Yasmin Hillary - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 16/12/2022 16:35 | Atualizado 16/12/2022 16:35

Belford Roxo - Uma noite de muita música e alegria. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, realizou nesta quinta-feira (15/12) a grande final do "Prêmio Destaque Empreendedor Musical", na Praça de Heliópolis. Centenas de belforroxenses estiveram presentes para prestigiar o evento que consagrou a cantora Yasmin Hillary como a campeã da edição.



O público lotou a praça de Heliópolis para assistir à final do Prêmio Destaque Empreendedor Musical Rafael Barreto/PMBR

Durante o evento, os patrocinadores ofereceram diversas premiações a ganhadora, com destaque para um final de semana em um hotel no Rio de Janeiro e a oportunidade se apresentar na quadra da Inocentes de Belford Roxo. O júri foi composto por autoridades municipais, artistas conhecidos da Baixada Fluminense e empresários incentivadores. Os jurados Léo Gama, Raffael Uchôa e Gui Alves fizeram uma breve apresentação, além da participação especial da cantora Sol. O Prêmio Empreendedor Musical foi criado com o intuito de valorizar os talentos que se apresentam nas noites, os incentivando a sair da informalidade. A grande final aconteceu com a apresentação de 13 artistas da Baixada Fluminense. O terceiro lugar Flávio Soul levou o prêmio de mil reais, a segunda colocada Gi Braz ganhou dois mil reais e a vencedora Yasmin Hillary recebeu três mil reais. Os valores correspondem a contratos únicos de prestação de serviços.

Retomada da cultura



Flávio Soul ficou em terceiro lugar, Yasmin Hillary foi a campeã, e Gi Braz conquistou o segundo lugar Rafael Barreto/PMBR

A grande vencedora da noite, Yasmin Hillary, 21 anos, moradora do bairro Piam, contou sobre a experiência de participar do prêmio. "O evento foi lindo, muito especial e a vitória foi um presente incrível. Acho que esse evento vai engrandecer a carreira de cada um dos artistas participantes. Estou muito feliz e honrada de ter participado desse concurso que foi perfeito do começo ao fim", contou. "Comecei a cantar desde pequena na igreja. Sou apaixonada por música desde sempre e agora quero viver de música", concluiu Yasmin, que fez o público aplaudir de pé ao cantar as músicas "Hero", de Mariah Carey, e "All By Myself", de Céline Dion. Os mestres de cerimônia foram o secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, e a subsecretária municipal de obras, Ana Titonel. "Esse evento deu a oportunidade e visibilidade para esses artistas que já são profissionais da música ou tem o desejo de começar a carreira. Demos também o suporte jurídico para esses artistas se legalizarem", ressaltou Sérgio. "Estamos vivendo um momento de retomada da cultura no país, e queremos que esses artistas tenham muito sucesso e brilhem muito nas suas carreiras", acrescentou Ana.



Os 13 finalistas fizeram uma apresentação no final do evento e foram muito aplaudidos Rafael Barreto/PMBR

O casal Rosana Bastos e Sandro Fernandes, moradores do Centro, ficaram até o fim para assistir o evento. “Estava passeando na praça, admirando a decoração de Natal e curtimos a animação das apresentações. Os artistas finalistas são muito talentosos”, realçou Rosana. “O evento ficou maravilhoso, um momento dedicado para lazer e descontração da população. Parabéns pela organização do prêmio, esses eventos alegram o nosso município”, acrescentou Sandro.

O casal Rosana Bastos e Sandro Fernandes, moradores do Centro, ficaram até o fim para assistir o evento. "Estava passeando na praça, admirando a decoração de Natal e curtimos a animação das apresentações. Os artistas finalistas são muito talentosos", realçou Rosana. "O evento ficou maravilhoso, um momento dedicado para lazer e descontração da população. Parabéns pela organização do prêmio, esses eventos alegram o nosso município", acrescentou Sandro.

As irmãs Angel e Lenny Tinoco, moradoras do Sargento Roncalli, estavam animadas com o evento na praça. "Ficou tudo excelente, a equipe envolvida está de parabéns. Todo o público se animou com as apresentações. É muito bom ver que a Prefeitura está investindo na cultura do nosso município", frisou Angel. "A organização e a estrutura ficaram ótimas, participei das eliminatórias e mesmo não passando para a final quis aproveitar essa festa que celebra a música e valoriza os artistas independentes", completou Lenny.