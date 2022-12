O coordenador e professor Adelmo Morais e a presidente da Funbel, Clarice Santos, parabenizaram Felipe Oliveira pela aprovação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 16/12/2022 16:54

Belford Roxo - O estudo de hoje é a conquista do amanhã. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) comemorou a conquista do aluno Felipe La Falce Oliveira, que foi aprovado para a Escola de Aprendizes Marinheiros (EAM). O aluno fez parte do projeto “Prepara Bel” que completou um ano e já mudou a vida de muitos munícipes através de aulas gratuitas preparatórias para concursos.

Os cursos são divididos em duas turmas: o nível médio, que é direcionado para quem deseja ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e Colégio Naval. E o pré-militar direcionado para Escola de Sargentos das Armas (ESA), Escola de Aprendizes Marinheiros (EAM) e Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAr). As aulas acontecem de segunda a sexta, de 13h às 19h e são direcionadas para alunos a partir dos 15 anos de idade, com matérias de matemática, português, história, geografia, inglês, redação e física.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou a importância do projeto. “Temos esses cursos completos à disposição para os jovens de Belford Roxo e aqui eles aprendem todo o conteúdo das provas. Além disso, existem as aulas do Teste de Aptidão Física (TAF), que incluem corrida e natação”, explicou. “É uma satisfação enorme ter o Felipe como um dos alunos que conseguiram transformar o sonho em realidade, ficamos felizes de contribuir com essa conquista que serve de inspiração para todos os demais estudantes”, concluiu Clarice, que tem o objetivo de ampliar o número de vagas nas turmas para oferecer mais oportunidade.

Interesse e dedicação



O coordenador e professor de matemática do projeto “Prepara Bel”, Adelmo Morais, ficou muito feliz com a conquista do aluno. “O Felipe sempre demonstrou ser muito empenhado e dedicado, fazia muitos exercícios bem focado, sem distrações. Sempre foi participativo, tirando dúvidas e pedindo ajuda em matérias que fazem parte do edital”, contou. “Ele sempre quis ir além e essa conquista é fruto de todo trabalho. É gratificante e motivo de orgulho para toda a equipe de professores”, concluiu Adelmo, convidando para as aulas todos os jovens que queiram ajuda e suporte para concursos militares, ou até mesmo escolas técnicas.

Professor Adelmo Morais destacou que Felipe sempre se empenhou e se dedicou às aulas Rafael Barreto / PMBR

O aluno Felipe La Falce Oliveira, 18 anos, morador do Lote XV, tem em casa o pai sargento fuzileiro naval e sempre teve o sonho de seguir carreira militar. "Me adaptei rápido às aulas do curso e à rotina dos testes físicos. Estudei muitas horas em casa, até de madrugada assistindo videoaulas também. Mandava mensagem com dúvidas para os professores. Recebi muita atenção e apoio de toda a equipe docente", frisou. "Comemorei muito com a família, amigos e a namorada. Escolhi a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, em Vila Velha, para ficar mais perto de todos", completou Felipe, que também realizou uma rifa entre o círculo de amigos e professores para arrecadar dinheiro para enxoval, viagem e acomodação necessária até a apresentação no novo desafio em janeiro de 2023.

As inscrições para o curso pré-militar e do preparatório para concursos estão sempre abertas, com aulas contínuas. Os interessados podem comparecer à sede da Funbel, Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 2662-2393 ou no whatsapp 2761-4264.

Para se inscrever no cadastro de reservas, do Preparatório, é necessário ser maior de 18 anos e morador de Belford Roxo. Para o curso Pré- Militar precisa estar cursando ou ter concluído ensino médio e a partir de 15 anos completos. Os documentos exigidos para ambos os cursos são: RG, CPF, comprovante de residência, certificado do Ensino Médio (ou declaração caso esteja cursando) e cadastro único.