A equipe Sub-13 da SE Belford Roxo comemora reunida, após a vitória no jogo de volta das semifinais - Divulgação

Publicado 16/12/2022 16:45 | Atualizado 16/12/2022 16:47

Os artilheiros do campeonato Gabriel (E) e Diego (D) Divulgação

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-13 chegou à final do Campeonato Iguaçuano, na manhã desta sexta-feira (16/12), ao vencer o Tropical por 2 a 0, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Os gols foram marcados pelos atacantes Diego e Gabriel.“Os meninos mais uma vez mostraram um futebol com raça, valentia e inteligência. Agora é se preparar para os dois jogos da final, com o objetivo de ser campeão. Mas, desde já quero parabenizar a todos pela dedicação e vontade de fazer o melhor em campo”, falou o técnico Carlos Portella.O time belforroxense realizou a melhor campanha, na fase classificatória, e só precisava de um empate, no segundo jogo da semifinal para se classificar. No confronto anterior, no campo do adversário terminou a partida com o placar de 0 a 0, saindo com a vantagem de poder empatar.