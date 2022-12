A Conferência contou com a apresentação de dança da Obra Social Crescendo Juntos, da Vila Pauline - Divulgação

A Conferência contou com a apresentação de dança da Obra Social Crescendo Juntos, da Vila PaulineDivulgação

Publicado 19/12/2022 17:42 | Atualizado 19/12/2022 17:42

Belford Roxo - Garantindo o direito, respeito e proteção à criança e ao adolescente. A Prefeitura de Belford Roxo, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou nos dias 16 e 17 de dezembro (sexta-feira e sábado), a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo foi de promover ampla mobilização social, refletir e avaliar o tema escolhido nacionalmente.

O encontro foi realizado no Teatro da Cidade para discutir o tema: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades”, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade. Com isso, a conferência reuniu-se para a discussão dos cinco eixos temáticos e escolha dos delegados que vão representar o município na Conferência Estadual em 2023.

A conferência foi dividida em dois dias. No primeiro ocorreram as etapas de credenciamento, abertura oficial, palestra magna com a psicóloga do Conselho Tutelar de Belford Roxo, Camila Cortes, e a apresentação cultural de dança da Obra Social Crescendo Juntos, da Vila Pauline. No segundo dia, cinco mesas temáticas foram formadas para levantamento de propostas e debates que serão levados posteriormente à assembleia final para formalizar o documento da conferência.

Os cinco eixos orientadores são: 1º Eixo - Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia; 2º Eixo - Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de Covid-19; 3º Eixo - Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e após a pandemia; 4º Eixo - Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico; 5º Eixo - Garantia

de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19.

Voz às crianças e adolescentes



Representantes do Conselho Tutelar, da OAB e da sociedade civil na Conferência Divulgação

A psicóloga do Conselho Tutelar de Belford Roxo, Camila Cortes, destacou a necessidade de um trabalho multisetorial no município. "Precisamos tratar das políticas de educação, saúde e segurança. Isso em conjunto com outras políticas, tais como a assistência social. É importante visar a capacitação de profissionais habilitados a atuar com um olhar mais empático", frisou. "Uma das nossas metas é ampliar o número de conselhos tutelares. Estamos dedicados a aplicar medidas que minimizem o impacto e os desdobramentos da pandemia", finalizou Camila, que pontuou o aumento de violência doméstica e crianças fora do âmbito escolar no período de pandemia. O presidente do CMDCA, Wagner Turques, ressaltou a importância da conferência. "Nossos esforços estão voltados em dar voz às crianças e adolescentes para que possam defender os seus direitos", comentou. "Promovemos um congraçamento de ideias com a intenção de esclarecer pontos sobre acessibilidade, diversidade e fazer com que todos desse grupo possam ser cidadãos plenos", concluiu Wagner.

Estiveram presentes membros municipais do Conselho Tutelar, psicólogas, membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Belford Roxo e representantes da Sociedade Civil.