O processo seletivo do Cisbaf tem remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.400,00 a R$ 2.314,93 - Divulgação / Cisbaf

O processo seletivo do Cisbaf tem remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.400,00 a R$ 2.314,93Divulgação / Cisbaf

Publicado 18/12/2022 23:23

Belford Roxo - O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf) está com inscrições abertas para o seu Processo Seletivo. São 17 vagas para oportunidades no nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de dezembro, pelo site do Instituto IBDO Projetos . A taxa de inscrição varia entre R$ 58 (nível médio) e R$ 76 (superior).