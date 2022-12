O secretário de Cultura Bruno Nunes destacou a valorização do artista com o Festival - Divulgação

O secretário de Cultura Bruno Nunes destacou a valorização do artista com o FestivalDivulgação

Publicado 19/12/2022 17:36

Belford Roxo - Uma conexão musical entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Prefeitura de Belford Roxo, através do apoio da Secretaria de Cultura e Subsecretaria de Turismo, recebeu no último final de semana, o “Festival Arrumação – Um Rio de Arte”, na Casa da Cultura, em Nova Piam.

O festival é um programa que visa o intercâmbio entre a cultura do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tudo isso através de entrevistas com artistas do Rio de Janeiro, que contam sua trajetória, história, carreira, acompanhadas de muita música. Gravado ao vivo, o festival cria um acervo único com o objetivo de registrar o trabalho de artistas do projeto. Os encontros serão exibidos em forma de série na Rede Minas e TV ALERJ em 2023.

Os artistas Priscila Gouveia, Jussara Gomes, Seu Mathias e Dida Nascimento representaram o município de Belford Roxo e a Baixada Fluminense. O evento também contou com a presença dos convidados: a cantora e compositora Gisa Nogueira e o cantor Didu Nogueira. A apresentação do programa foi conduzida pelo apresentador, cantor e compositor, Saulo Laranjeiras, direto de Belo Horizonte.

O festival promove a circulação do saber em sete cidades do estado, com o protagonismo de mais de 40 artistas do cenário nacional e das cidades e regiões que sediam o projeto.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou a valorização dos artistas com o festival. “Esse evento resgata atividades que fomentam a cultura raiz e genuína brasileira. É uma celebração da linguagem artística e traz visibilidade para essa tradição”, comentou. “Queremos dar espaço para a diversidade e incentivar o poder transformador da música”, concluiu Bruno.