Moradora do bairro Bom Pastor, Flávia Maria destacou que a dança revigora a mente e a alma - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/12/2022 15:12 | Atualizado 19/12/2022 15:26

Belford Roxo - A vida é melhor com música e dança. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) realizou a edição anual de encerramento do Baile da Melhor Idade no Shopping Nova Belford. O evento, realizado na noite da última sexta-feira (16/12), faz parte do projeto Dança em Movimento e reuniu mais de 50 alunos e convidados para uma noite repleta de diversão e energia.



Com direito à banda e música ao vivo, os alunos dançaram para espantar a depressão e os estresses da vida. São vários os impactos positivos para o corpo e a mente, com benefícios que vão de melhoras no condicionamento físico até contribuição de aumento da autoestima. O projeto Dança em Movimento acontece toda segunda-feira às 18h na quadra de Areia Branca, com inscrições gratuitas e imediatas para quem quiser participar das aulas.

José Moniz e Conceição Fernandes "riscaram o chão" aproveitaram o Baile da Melhor Idade Rafael Barreto / PMBR



Remédio da vida



O professor do projeto Dança em Movimento, Carlos Felizola, 60 anos, destacou a importância do evento. “A dança é um dos melhores remédios da vida e estamos reunidos para estimular benefícios na vida dos alunos”, contou. “É um sonho realizado ver todas as pessoas dançando alegres e poder afastá-las dos sentimentos ruins, promovendo saúde para a melhor idade”, acrescentou Carlos, que já leciona para mais de 100 alunos no projeto.



A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou a importância do evento e aproveitou o baile para dançar Rafael Barreto / PMBR A presidente da Funbel, Clarice Santos, comentou que é gratificante ver a animação dos alunos do projeto. “Nossos bailes acontecem duas vezes ao mês, sempre na sexta-feira. Aqui eles podem colocar em prática o que aprenderam nas aulas”, explicou. “Reunimos toda essa comunidade da dança para bailar, é um momento especial para curar a depressão e estimular a interação social da melhor idade no município”, concluiu Clarice, que recebe constantes elogios dos familiares dos alunos pela mudança de vida que o projeto proporciona.O professor do projeto Dança em Movimento, Carlos Felizola, 60 anos, destacou a importância do evento. “A dança é um dos melhores remédios da vida e estamos reunidos para estimular benefícios na vida dos alunos”, contou. “É um sonho realizado ver todas as pessoas dançando alegres e poder afastá-las dos sentimentos ruins, promovendo saúde para a melhor idade”, acrescentou Carlos, que já leciona para mais de 100 alunos no projeto.A moradora do bairro Bom Pastor, Flávia Maria, 54 anos, pontuou sobre os encontros. “O projeto e o baile são maravilhosos, não só para a terceira idade. É uma alegria enorme poder participar e desfrutar esses momentos, revigoramos a mente e a alma”, ressaltou. “Estou presente toda vez que tem baile. Revejo os amigos e me divirto muito com a noite de dança. Esse evento é uma verdadeira terapia, agradeço a todos envolvidos pela organização”, completou bastante animado o morador de Vilar dos Teles, Jorge Nascimento, 67 anos.