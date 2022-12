O ponto alto da noite aconteceu com a entrega dos diplomas aos formandos, todos devidamente bem alinhados com suas becas de formatura - Divulgação

O ponto alto da noite aconteceu com a entrega dos diplomas aos formandos, todos devidamente bem alinhados com suas becas de formaturaDivulgação

A orientadora pedagógica Rosemeire Monteiro (branco) com os professores da EJA da E.M. Martinho Lutero Divulgação

A diretora Sueli Cardoso destacou o trabalho dos profissionais da E.M Martinho Lutero, além de desejar muito sucesso aos formandos da EJA Divulgação

O aluno Luiz Henrique Faião da Silva proferiu uma mensagem na condição de orador da turma Divulgação

A aluna Bruna Teixeira foi a primeira a receber o certificado da EJA das mãos da orientadora pedagógica Rosemeire Monteiro Divulgação

Belford Roxo – Uma noite de emoção combinada com a sensação do dever cumprido. Assim, a Escola Municipal Martinho Lutero, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, promoveu uma linda e emocionante cerimônia de formatura dos 14 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A diplomação aconteceu na noite da última sexta-feira (16/12), no Espaço 188, no Farrula.Além dos formandos e seus familiares, marcaram presença na cerimônia, a diretora da escola, Sueli Cardoso, a orientadora pedagógica Rosemeire Rodrigues, além de coordenadores; professores e todo o corpo de apoio escolar da unidade, criada a pouco mais de um ano, que formou sua segunda turma de 9º ano da EJA em sua recente história. Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) também prestigiaram o evento.Após a execução dos hinos do Brasil e do Município, o aluno Luiz Henrique Faião da Silva proferiu uma mensagem na condição de orador da turma. O professor Bruno Campos trouxe uma mensagem para os alunos formandos representando os demais professores numa homenagem aos alunos.“Tenho muito orgulho dessa formatura. Toda a equipe da escola lutou muito para que a EJA acontecesse na Escola Municipal Martinho Lutero. Indo para a rua, nas igrejas, e outros lugares, para a captação de alunos. Nossa escola demonstrou toda a vontade de lutar pelo próximo. Então, aos alunos formados, a mensagem é que não desistam dos seus sonhos, para no futuro estarem em uma nova formatura, do Ensino Médio e da Faculdade”, destacou a diretora Sueli Cardoso.O ponto alto da noite aconteceu com a entrega dos diplomas aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Todos devidamente e bem alinhados com suas becas de formatura.A solenidade contou ainda com um delicioso jantar para os presentes, além de outras guloseimas, como salgadinhos, docinhos, sopas, bolos, sucos e refrigerantes.