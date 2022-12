O time Sub-13 da Sociedade Esportiva Belford Roxo está preparado para a grande final - Divulgação

Publicado 20/12/2022 23:36 | Atualizado 20/12/2022 23:37

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (21/12), às 14h, o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, será palco da partida que definirá o campeão da Copinha Nova Iguaçu 2022 Sub 13, da Liga de Desportos de Nova Iguaçu, quando a Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrentará o Itaipu Futebol Clube, em partida única válida pelo título, em seus domínios belforroxenses.

O presidente de Honra da SE Belford Roxo e secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, conta com o apoio dos torcedores belforroxenses para a final do Sub-13 Divulgação

“Conto com a presença de todas as torcidas do Belford Roxo, neste momento importante para o nosso clube. Passamos por todas as fases da competição como líderes absolutos e agora chegou o grande dia. Foram meses de treinamento na nossa escolinha de futebol e entramos no campeonato focados no nosso objetivo. Sabemos que o adversário tem qualidades e por isso vamos lutar até o fim para dar essa alegria a nossa cidade, se Deus quiser. Nosso jogo será na nossa casa, por favor, venham e tragam seus familiares para prestigiar nossos meninos heróis", disse o presidente de Honra da SE Belford Roxo e secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.A competição teve início no segundo semestre de 2022 com vários times do município de Nova Iguaçu e adjacências. O vencedor receberá troféus e medalhas.