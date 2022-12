O secretário de Cultura Bruno Nunes e a artista Ester Santos no Festival - Divulgação

Publicado 20/12/2022 18:18

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo marcou presença no 1º Festival de Museologia Social do Rio de Janeiro, realizado pela Rede de Museologia Social (Remus), que aconteceu no Museu da República, nesta terça-feira (20/12), no Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O evento contou com a exposição de obras de vários artistas belforroxenses, através do Museu Vivo de Areia Branca.



O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, prestigiou o evento ao visitar o espaço destinado a Belford Roxo e às demais cidades. Ainda durante o festival, o município exibiu o documentário sobre a viagem ao tempo em Belford Roxo, de Gil Nascimento, música com Telma Moreno, Mauro Nascimento e Cláudio Pacheco e poesia com Ana Diamante, Márcio Rufino. As exposições das obras ficaram por conta dos artistas Ester Santos e Jhoni Bigoo.

Artistas da Cultura de Belford Roxo com o secretário Bruno Nunes marcaram presença no Festival Divulgação “Tenho muito orgulho em ver a cultura da nossa cidade sendo bem representada em um local de grande história nacional”, resumiu Bruno.