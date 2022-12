A formatura do Proerd na escola Municipal Álvaro Lisboa Braga reuniu 150 alunos - Divulgação

Publicado 20/12/2022 18:07

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, formou cinco turmas de 5º ano (150 alunos), nesta terça-feira (20/12), participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), na Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, em Heliópolis.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, frisou que a parceria com o Proerd tem rendido bons frutos, pois os alunos recebem uma boa formação e informações sobre o perigo do uso de drogas. “Estamos cuidando do futuro dos nossos estudantes e eles assimilam bem as instruções”, resumiu.

A assessora da Divisão de Projetos Educacionais, Waleska Rangel, destacou a importância do Proerd para o município. “Dizer não às drogas, é dizer sim à vida! Este é um programa muito valioso para Belford Roxo, pois educa e cuida de nossas crianças!”, argumentou. “Como gestor da Álvaro Lisboa Braga, sinto-me feliz e realizado com a formatura dos nossos alunos”, completou Jonatan Barcellos.

O Proerd promove aulas ministradas por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.