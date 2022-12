As formandas comemoram o fim do curso, que teve 180 horas de duração - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/12/2022 18:01 | Atualizado 21/12/2022 18:10

Belford Roxo - Mulheres prontas para o mercado de trabalho. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher, celebrou a formatura de mais de 70 mulheres no Curso de Cuidadoras de Idosos, nesta quarta-feira (21/12), no Teatro da Cidade, promovido pelo projeto do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel). O curso já formou mais de 600 cuidadoras no projeto e é direcionado para as mulheres cadastradas no equipamento, vítimas de violência ou que possuem o Cadastro Único.



A secretária de Assistência Social, Brenda Carneiro, parabenizou as formandas e estuda a possibilidade de implantar mais cursos Rafael Barreto / PMBR

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, esteve presente para prestigiar o evento. "É emocionante ver os olhos dessas mulheres guerreiras brilhando no dia da formatura. Desejo todo o sucesso para todas", comentou. "O primeiro passo já foi dado, qualificar é a ponte para um futuro promissor. Estamos trabalhando para oferecer mais cursos e serviços a todas mulheres", completou Brenda. Com aulas teóricas, práticas e estágio em abrigos que somam 180 horas de curso, a certificação é oferecida para dar oportunidade às mulheres na busca da independência financeira e libertarem-se do ciclo de violência que a maioria do grupo vivenciou. O curso reúne mulheres dos equipamentos municipais do Ceambel, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e as demais que tenham a intenção na formação de cuidadora.

Mercado de trabalho

A diretora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), Ana Cristina de Souza, pontuou sobre o evento. “Temos 75 mulheres se formando na cerimônia. São 75 mulheres que vão poder ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação de qualidade. Esse momento é muito gratificante. Queremos ampliar essa oportunidade e oferecer mais cursos para as munícipes conquistarem a autonomia financeira”, ressaltou Cristina.



Carla Emanoela emocionou a todos contando sua história e realizando seu sonho de se formar Rafael Barreto / PMBR

A moradora de Heliópolis e oradora da turma, Carla Emanoela da Silva, 39 anos, fez um discurso emocionante na cerimônia. "Já tive experiência na área, mas agora me especializei, aprendi muito em todos os encontros. Realizei um sonho ao concluir essa formação. Agradeço todo o acolhimento e carinho que tive no projeto", relatou. "Apesar de tudo que passei na vida, hoje estou de pé e sou uma nova mulher de realizações. Saio daqui fortalecida e pronta para vencer", finalizou Carla. De acordo com a enfermeira e professora do curso, Cibele Athayde, essa experiência faz toda a diferença na vida das mulheres. "Tenho muito orgulho de toda a dedicação e esforço de todas. Elas reconquistaram a confiança e saem empoderadas do curso. O peso emocional de formar e capacitar essas mulheres é muito grande. Fico com um sentimento enorme de gratidão", completou Cibele.



Secretária Brenda Carneiro e a coordenadora do Ceambel, Ana Cristina, parabenizou as formandas Rafael Barreto / PMBR

Estiveram também presentes a presidente da Funbel, Clarice Santos, o empresário do ramo da saúde, Leandro Santoro, e a coordenadora do Ciam da Baixada Fluminense, Sônia Lopes.

A moradora de São Vicente, Sara da Silva, 40 anos, conseguiu arranjar um trabalho na área antes de concluir o curso. “Só tenho agradecimentos a fazer por toda a equipe que proporcionou esse conhecimento. Consegui um emprego perto da minha casa através dessa oportunidade”, ressaltou. “O estágio foi um diferencial no curso, trabalhei em dois locais no município, foi enriquecedor nessa jornada. Estou muito feliz de verdade e recebi muitos elogios no novo emprego”, concluiu Sara.Estiveram também presentes a presidente da Funbel, Clarice Santos, o empresário do ramo da saúde, Leandro Santoro, e a coordenadora do Ciam da Baixada Fluminense, Sônia Lopes.