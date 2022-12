A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) - Twitter / Pmerj

Publicado 22/12/2022 17:49 | Atualizado 22/12/2022 17:57

Belford Roxo – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam na tarde desta quinta-feira (22/12), um suspeito com uma pistola e um rádio transmissor, no bairro Jardim Ideal II. A ação dos agentes aconteceu no momento em que era realizada uma operação de retirada de barricadas no local, quando os policiais militares foram atacados a tiros por criminosos, e tiveram que revidar.



A ocorrência feito registrada na 54ª DP (Belford Roxo).