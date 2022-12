Os jovens da Sociedade Esportiva Belford Roxo ficaram com o segundo lugar na Copinha Iguaçuana Sub-13 - Divulgação

Publicado 22/12/2022 00:35 | Atualizado 22/12/2022 00:38

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-13, sagrou-se vice-campeão da Copinha Iguaçuana, na tarde chuvosa desta terça-feira (21/12), no Estádio Nélio Gomes, no confronto com o Itaipu Futebol Clube. O jogo terminou com o placar de 1 a 0 para os visitantes.



O Itaipu ficou com o título da Copinha Iguaçuana Sub-23 Divulgação

“Agradeço a diretoria da SE Belford Roxo, por ter prestigiado e colaborado com nossa competição. Aproveito para parabenizá-la pela excelente estrutura do Estádio Nélio Gomes, superior a muitos times de divisões maiores e isso é um orgulho não só para a cidade, como para toda a Baixada Fluminense. Nosso objetivo principal foi colocar nossas crianças em atividade e incentivá-los para se tornarem futuros craques. Quem sabe daqui a 12 anos veremos jogadores que participaram deste campeonato na Seleção Brasileira. Essa foi à primeira copinha nesta categoria, mas em 2023, realizaremos outra vez. Parabéns ao campeão, vice-campeão e a todas as equipes que estiveram conosco”, disse o vice-presidente da Liga Iguaçuana, Edinaldo Macaciel

O vice-presidente da Liga Iguaçuana de Desportos, Edinaldo Macaciel, destacou a importância da competição para os futuros craques Divulgação

Participaram da competição equipes de futebol Sub-13 de Nova Iguaçu e outros municípios da Baixada Fluminense e os dois primeiros colocados receberam troféus.