Publicado 22/12/2022 23:54 | Atualizado 22/12/2022 23:57

Belford Roxo - Doces, cardápio variado e muita animação. É assim que os frequentadores do Restaurante do Povo, de Belford Roxo, serão recebidos nesta sexta (23/12) e no dia 30 de dezembro. Em comemoração as festividades de fim de ano, a unidade belforroxense, assim como as de São Gonçalo, Petrópolis e Duque de Caxias, vão oferecer refeições diferentes especialmente preparadas para a chegada do Natal e do Ano Novo. Os almoços, que começam a partir das 11h, serão mais variados: tem desde chester a sobrecoxa crocante com batata portuguesa, lombo suíno ao molho madeira e sobremesas maravilhosas. Tudo bem baratinho, com preços bem populares (R$ 1). A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo.

Confira o cardápio do Restaurante do Povo de Belford Roxo

23/12 (sexta-feira): Chester califórnia, carne assada ao vinho, cenoura ralada com milho, arroz à la grega ou comum, farofa rica com miúdos e ovos, alface crespa com manga e abacaxi. De sobremesa, salada de frutas e surpresa de banana.

30/12 (sexta-feira): Bacalhau ao Brás, filé de frango à milanesa, arroz colorido ou branco, farofa de ovos e miúdos, caesar de salada, macarronese, beterraba ralada com milho e de sobremesa uma surpresa de abacaxi e salada de frutas.



O Restaurante do Povo serve 21.750 refeições diárias em 10 unidades: Petrópolis, Duque de Caxias, Campo Grande, Niterói, Volta Redonda, Bangu, Belford Roxo, São Gonçalo, Bonsucesso e Campos dos Goytacazes. O objetivo do Restaurante é ajudar a reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população através do fornecimento de refeições saudáveis, balanceadas e originadas de processos seguros, garantindo assim, o direito humano à alimentação adequada.

O Governo do Estado segue investindo na ampliação dos Restaurantes do Povo. Até 2023 serão 26 restaurantes operando em todo o Estado. Serão entregues no primeiro semestre do próximo ano, os Restaurante da Central do Brasil, Madureira e Barra Mansa, região sul fluminense. Também fazem parte do projeto de expansão, Méier, Manguinhos, Irajá, Cidade de Deus, Rocinha, Santa Cruz, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Itaboraí, Queimados, Nilópolis, São João de Meriti, Magé, Nova Iguaçu, Itaperuna e Macaé.