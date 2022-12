José Carlos veio de Nova Iguaçu para a ceia de Natal no Restaurante do Povo de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/12/2022 17:33 | Atualizado 23/12/2022 17:40

Belford Roxo - É sobre garantir a segurança alimentar do povo com um tempero especial. A Prefeitura de Belford Roxo, através do Restaurante do Povo, iniciou as celebrações das festividades do fim de ano nesta sexta-feira (23/12) com um cardápio especial de Natal e Ano Novo. O restaurante oferece mais de duas mil refeições por dia, além de café da manhã, e desde a abertura em junho, estimam-se mais de 500 mil pratos de comida preparados na unidade. A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, com preços populares de R$ 1.



A equipe do restaurante do Povo se desdobrou para fazer a ceia de Natal na unidade de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

A equipe composta por nutricionista, cozinheiros, copeiros e um chef preparou uma ceia especial para comemorar o primeiro Natal do Restaurante do Povo no município. Na sexta feira (23/12) o cardápio foi: chester à Califórnia, carne assada ao vinho, cenoura ralada com milho, arroz à grega ou branco, farofa rica com miúdos e ovos, alface crespa com manga e abacaxi. Na parte da sobremesa: salada de frutas e surpresa de banana. Além disso, o almoço contou com uma mesa repleta de panetones, frutas e rabanadas. Neste sábado (24/12), véspera de Natal, o cardápio se repete. De acordo com o gerente municipal do Restaurante do Povo, Adilson Guerreiro, a equipe está sempre pronta para servir com excelência. “Fazemos tudo com muito amor e carinho para a população, vemos a felicidade no rosto de cada um e somos gratos por poder proporcionar essa oportunidade”, contou. “Nosso objetivo é alimentar a todos com qualidade. Esse acolhimento é muito especial para nós, e as pessoas que se alimentam aqui tornam-se partes integrantes das nossas famílias”, completou Adilson, que informou sobre horário estendido de funcionamento na véspera de Natal, neste sábado (24/12), com café da manhã das 6h às 9h, almoço das 11h às 15h e ceia das 18h às 21h.A equipe composta por nutricionista, cozinheiros, copeiros e um chef preparou uma ceia especial para comemorar o primeiro Natal do Restaurante do Povo no município. Na sexta feira (23/12) o cardápio foi: chester à Califórnia, carne assada ao vinho, cenoura ralada com milho, arroz à grega ou branco, farofa rica com miúdos e ovos, alface crespa com manga e abacaxi. Na parte da sobremesa: salada de frutas e surpresa de banana. Além disso, o almoço contou com uma mesa repleta de panetones, frutas e rabanadas. Neste sábado (24/12), véspera de Natal, o cardápio se repete.

Melhor comida do ano



Desde cedo, a fila foi se formando no Restaurante do Povo de Belford Roxo para a ceia de Natal Rafael Barreto / PMBR

Morador de Shangrilá, João Vitor Viriato, 19, aproveitou o cardápio especial ao lado da bisavó Cleunice Viriato, 67. “Gosto muito do restaurante, olho para todos almoçando ao redor e imagino que somos todos uma só família”, comentou João. “Parabenizo a equipe que faz essa comida saborosa diariamente, venho sempre aqui. Só tenho elogios a fazer pela qualidade e tratamento recebido”, acrescentou o morador de Nova Iguaçu, José Carlos, 67.

A ceia de Natal do Restaurante do Povo é completa com rabanada e panetone Rafael Barreto / PMBR

E a programação não para por aí, a equipe divulgou o cardápio do dia 30/01 (sexta-feira) na comemoração do final de ano que terá: Bacalhau ao Brás, filé de frango à milanesa, arroz colorido ou branco, farofa de ovos e miúdos, salada Ceaser, macarronese, beterraba ralada com milho. Além de salada de frutas e surpresa de abacaxi para a sobremesa. O morador de Mesquita e vendedor de amendoim, Roberto Eliseu, 61 anos, se emocionou ao agradecer pelo serviço. “Eu como aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. É uma comida de qualidade, maravilhosa, caseira, bem temperada. Esse restaurante é uma benção para toda a comunidade”, ressaltou Roberto. “Quero agradecer pelo carinho no atendimento. A comida é nota mil. Comi hoje o melhor prato de comida deste ano”, acrescentou o morador de Areia Branca, Roberto Ribeiro, 63.Morador de Shangrilá, João Vitor Viriato, 19, aproveitou o cardápio especial ao lado da bisavó Cleunice Viriato, 67. “Gosto muito do restaurante, olho para todos almoçando ao redor e imagino que somos todos uma só família”, comentou João. “Parabenizo a equipe que faz essa comida saborosa diariamente, venho sempre aqui. Só tenho elogios a fazer pela qualidade e tratamento recebido”, acrescentou o morador de Nova Iguaçu, José Carlos, 67.E a programação não para por aí, a equipe divulgou o cardápio do dia 30/01 (sexta-feira) na comemoração do final de ano que terá: Bacalhau ao Brás, filé de frango à milanesa, arroz colorido ou branco, farofa de ovos e miúdos, salada Ceaser, macarronese, beterraba ralada com milho. Além de salada de frutas e surpresa de abacaxi para a sobremesa.

O Restaurante do Povo de Belford Roxo fica na Avenida Floripes Rocha, 42, Centro.