No mesmo local da nova agência da Light, já existe uma agência de atendimento da Águas do Rio, facilitando a vida dos moradores na busca de serviços das duas concessionáriasDivulgação

Publicado 23/12/2022 23:57 | Atualizado 24/12/2022 00:17

Belford Roxo - A Light inaugurou na manhã desta sexta-feira (23/12), uma nova agência da concessionária de energia elétrica, no Shopping Nova Belford, no Centro, de Belford Roxo. O espaço funcionará de segunda à sexta-feira, de 8h às 16h, oferecendo diversos serviços para os belforroxenses.



No mesmo local, já existe uma agência de atendimento da Águas do Rio, facilitando a vida dos moradores na busca de serviços das concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água.

A concessionária informou ainda que a agência localizada no bairro São Bernardo está fechada.

Com o horário de atendimento de segunda à sexta-feira, de 08h às 16h, a unidade oferece diversos serviços Divulgação

1 - Conta de luz por e-mail;

2 - Atualização Cadastral;

3 - Religação;

4 - Débito Automático;

5 - Histórico de Consumo;

6 - Encerramento de Contrato;

7 - Acompanhamento de Serviços;

8 - Campanha de Negociação;

9 - Consulta de TOI Recebido;

10 - Indicadores de Continuidade;

11 - Composição de Faturamento;

12 - Recuperar código do cliente;

13 - Cadastrar/Cancelar envio de Comunicados e Serviços.

