A secretária Brenda Carneiro e a deputada federal Daniela do Waguinho com as debutantes e padrinhos - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 27/12/2022 14:50 | Atualizado 27/12/2022 14:52

Belford Roxo - Transformando sonhos em realidade com ações socioassistenciais. A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo realizou nesta segunda-feira (26/12), a segunda edição do Baile de Debutantes para jovens de 15 anos. O evento ocorreu em uma casa de festas no município que recebeu decoração especial para as debutantes terem um dia inesquecível ao lado de familiares.



Durante o baile, as debutantes dançaram com os seus respectivos padrinhos Rafael Barreto / PMBR

Durante o baile, as debutantes dançaram com os seus respectivos padrinhos Rafael Barreto / PMBR

O prefeito de Belford Roxo, Wagner do Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), prestigiou o evento especial. "Vamos continuar promovendo o amor através de momentos assim, como essa linda festa. Nossa missão é realizar sonhos e levar felicidade para todas as famílias dessas meninas. É o segundo baile de muitos que vamos realizar na cidade", concluiu Waguinho. A preparação do evento contou com a colaboração de cabeleireiras e maquiadoras, além de vestidos elegantes para celebrar a chegada dos 15 anos. No total, foram 15 meninas que participaram da festa, todas referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Vereadores de Belford Roxo foram escolhidos como os padrinhos e tiveram a missão de dançar a valsa e entregar os anéis tradicionais para as debutantes.

Festa marcante



Deputada Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho se emocionaram no Baile de Debutantes Rafael Barreto / PMBR

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, ressaltou o sucesso do baile. “É um momento mágico poder proporcionar isso para as meninas. Só tenho a agradecer a toda a equipe envolvida, porque não tem preço vê-las aproveitarem cada minuto da festa com um sorriso no rosto”, realçou. “Preparamos todos os detalhes com muito carinho, os ensaios e o embelezamento das estrelas da festa. Teremos bailes semestrais garantidos para as famílias que fazem parte dos nossos equipamentos”, frisou Brenda.

As amigas Raphaella e Vitória se emocionaram com a festa dos seus 15 anos Rafael Barreto / PMBR

As amigas Vitória da Silva e Raphaella Souza, estavam radiantes com o baile de debutantes. “Achei toda a organização perfeita, os vestidos são lindos. Agradeço demais pela oportunidade de vivenciar esse momento, estava ansiosa para a festa”, contou Vitória, que também revelou ter chorado ao entrar no salão de festas. “Nunca tive um aniversário assim, acho incrível porque não teríamos condições de comemorar desse jeito tão especial. Desde criança sonho com uma festa de 15 anos”, acrescentou Raphaella.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) destacou a importância dessa festa marcante. "Fico feliz por presenciar as ações promovidas tão dedicadas em Belford Roxo e que reafirmam nosso município como referência positiva no Estado", resumiu. "Não tive a oportunidade de ter uma festa assim e esse momento é a realização de um sonho. É um sentimento enorme de gratidão poder ser a madrinha dessas meninas e poder compartilhar dessa felicidade nesse dia inesquecível", completou Daniela.