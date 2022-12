Os selecionados trabalharão em creches e escolas municipais da rede de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/12/2022 18:44 | Atualizado 26/12/2022 22:38





As inscrições – que são gratuitas e terminarão na sexta-feira (06/01) – poderão ser feitas pelo site Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo abre na próxima segunda-feira (02/01), inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária e formação de cadastro reserva de professores I e II, secretário escolar, orientador educacional, supervisor escolar, inspetor escolar, estimulador, professor auxiliar de educação inclusiva, professor de libras, professor de braile, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, inspetor de disciplina, merendeira, vigia, zelador, auxiliar administrativo, motorista e auxiliar de caminhão.As inscrições – que são gratuitas e terminarão na sexta-feira (06/01) – poderão ser feitas pelo site https://educacao.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/ . As 5 mil vagas estão distribuídas setorizadas pelas escolas e creches situadas nas áreas das subprefeituras do Parque São José, Jardim Redentor, Lote XV, Nova Aurora e Areia Branca. A remuneração varia de R$ R$ 1.302,00 a R$ 2.467,63 para 16h, 20h ou 40 horas semanais.

A divulgação da classificação preliminar será no dia 11 de janeiro. Dia 25 de janeiro, o Diário Oficial da Prefeitura publica o resultado final. O candidato só poderá realizar apenas uma inscrição e não será possível alterar o cargo, seja qual for o motivo alegado.



Vale lembrar que todas as contratações previstas possuem quadro de vagas para pessoas com deficiência. No ato da inscrição, o candidato deverá marcar sim na opção “Pessoa com Deficiência”, bem como digitalizar e encaminhar o laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 6 meses, atestando o nome, a espécie e o grau ou nível de deficiência.



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que a Prefeitura está investindo forte na área, oferecendo mais oportunidades para os profissionais. “Estamos complementando o nosso quadro de funcionários com o objetivo de ampliar a qualidade do ensino no município”, resumiu. “Temos uma variedade de vagas e esperamos candidatos que estejam aptos a exercer as funções com excelência para fazerem parte da nossa equipe”, completou Denis Macedo.