O acidente aconteceu na BR-230, em Lavras da Mangabeira, no Ceará - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/12/2022 22:53 | Atualizado 26/12/2022 22:55

Belford Roxo – Um casal de Belford Roxo morreu após sofrer um grave acidente de carro, neste domingo (25/12), na BR-230, na cidade de Lavras da Mangabeira, no Ceará, quando se direcionavam para o município de Pindoretama, também em solo cearense, para visitar a família da mulher e passar as festas de fim de ano na cidade nordestina.

Segundo populares que acompanharam o acidente, e postaram fotos nas redes sociais, o veículo estava na BR-230, quando o condutor teria perdido o controle do carro, descido a ribanceira, colidindo em uma árvore. Na sequência, o carro teria incendiado. Os moradores locais acionaram o Corpo de Bombeiros e ainda tentaram socorrer o casal e os filhos que estavam no carro.



O homem e a mulher viajavam com os filhos, uma criança e uma adolescente, que sobreviveram ao acidente e foram encaminhados para unidades de saúde na região do Cariri (CE), após receberem o atendimento do Corpo de Bombeiros do Ceará, que constatou a morte dos pais ainda no local. A adolescente sofreu uma fratura no braço, enquanto a criança foi atendida no Hospital Santo Antônio de Barbalha. Os dois não correm risco de morte.



A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações dos agentes, o homem que morreu no acidente era sargento do Exército.



As crianças que sobreviveram, já foram liberados dos hospitais cearenses, e foram encaminhados para a companhia dos parentes das vítimas que moram no Ceará.

A identificação do casal que morreu não foi revelada.