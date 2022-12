Daniela do Waguinho foi eleita para seu segundo mandato como a mais votada do Estado do Rio de Janeiro, nas eleições de 2022 - Divulgação

Daniela do Waguinho foi eleita para seu segundo mandato como a mais votada do Estado do Rio de Janeiro, nas eleições de 2022Divulgação

Publicado 29/12/2022 13:28 | Atualizado 29/12/2022 13:42

Brasília - O nome da deputada federal, Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), foi anunciado nesta quinta-feira (29/12), pelo presidente da República eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), para assumir o Ministério do Turismo. Daniela foi eleita para seu segundo mandato como a mais votada do Estado do Rio de Janeiro, nas eleições de 2022.



Atualmente, a deputada Daniela do Waguinho faz parte de três comissões na Câmara dos Deputados: de Educação, de Seguridade Social e Família e do Meio Ambiente Divulgação

Nascida em Italva/RJ, Daniela é casada há 23 anos com Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), prefeito de Belford Roxo, o único da Baixada Fluminense a fazer campanha abertamente para Lula nas eleições deste ano. Mãe de Nathan e Callebe, pedagoga, Daniela já atuou como secretária municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo, em 2017, quando começou a desenhar seu futuro político. “Sinto-me muito honrada por poder servir ao meu país ao lado do Presidente Lula. Principalmente, em uma pasta tão importante quanto o Ministério do Turismo. Trabalharei com bastante afinco para promover os importantes objetivos da política nacional de turismo no Brasil”, disse a deputada federal Daniela do Waguinho.Nascida em Italva/RJ, Daniela é casada há 23 anos com Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), prefeito de Belford Roxo, o único da Baixada Fluminense a fazer campanha abertamente para Lula nas eleições deste ano. Mãe de Nathan e Callebe, pedagoga, Daniela já atuou como secretária municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo, em 2017, quando começou a desenhar seu futuro político.



Daniela do Waguinho é também autora da lei que cria do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose Divulgação

Daniela do Waguinho é também autora da lei que cria do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. Atualmente, a deputada faz parte de três comissões na Câmara dos Deputados: de Educação, de Seguridade Social e Família e do Meio Ambiente. Ela também é coordenadora da região sudeste da Frente Parlamentar Mista da primeira Infância do Congresso Nacional.Daniela do Waguinho é também autora da lei que cria do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose.

Como ministra do Turismo, Daniela do Waguinho destaca que a necessidade de reduzir as desigualdades sociais e econômicas e de promover a inclusão social com maior oferta de trabalho e distribuição de renda.



Daniela do Waguinho é casada com Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, prefeito de Belford Roxo, o único da Baixada Fluminense a fazer campanha para Lula nas eleições de 2022 Divulgação

"Agradeço mais uma vez ao presidente Lula pela confiança, a nossa futura primeira dama Janja que já demonstra toda a sua determinação em lutar pelas mulheres, ao meu marido Waguinho e ao presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, pelo apoio, e a todos que acreditam no meu trabalho”, destaca a deputada federal, Daniela do Waguinho. Outra preocupação é com o turismo regional de forma descentralizada e segura, em cada Estado. “Precisamos selar o reconhecimento da importância do turismo para o desenvolvimento do país", disse Daniela."Agradeço mais uma vez ao presidente Lula pela confiança, a nossa futura primeira dama Janja que já demonstra toda a sua determinação em lutar pelas mulheres, ao meu marido Waguinho e ao presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, pelo apoio, e a todos que acreditam no meu trabalho”, destaca a deputada federal, Daniela do Waguinho.