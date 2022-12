Os profissionais da SE Belford Roxo foram campeões da Série C do Campeonato Carioca 2022 - Edson VHL / SEBR

Os profissionais da SE Belford Roxo foram campeões da Série C do Campeonato Carioca 2022Edson VHL / SEBR

Publicado 30/12/2022 08:40 | Atualizado 30/12/2022 08:43

Belford Roxo - O ano de 2022 foi de glórias para a Sociedade Esportiva Belford Roxo. Um clube com apenas dois anos de fundação, que realizou conquistas que o colocaram entre os melhores em competições que atuavam equipes tradicionais e centenárias do futebol carioca. O time profissional foi campeão do Campeonato Carioca da Série C, ascendendo para B2, ficando com o quarto lugar nesta divisão, conquistando o direito de disputar a Copa Rio em 2023.

Ainda em 2022, os profissionais ficaram com o quarto lugar na B2 do Cariocão, conquistando o direito de disputar a Copa Rio 2023 Matheus Sanches / SEBR

Os meninos do Sub-13 foram vice-campeões da Copinha Iguaçuana Divulgação

Os jovens talentos do Sub-17 ficaram com o terceiro lugar Campeonato Carioca da categoria Divulgação

A categoria sub-17 ficou em terceiro lugar, no Estadual da categoria e os meninos da escolinha de futebol, no sub-13 sagraram-se vice-campeões da Copinha Iguaçuana.No que se refere a sede, o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, o clube construiu tribuna de honra, espaço para a imprensa, nova bilheteria e ampliou as arquibancadas, oferecendo mais conforto para os frequentadores e visitantes.O clube belforroxense profissionalizou ainda vários jovens atletas, com a criação de trabalho direto e indireto, o aumento da circulação de pessoas de diversas regiões do Estado do Rio no município para assistirem os jogos das competições da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), levando o futebol de Belford Roxo a ser comentado positivamente nas mídias esportivas.Todas essas conquistas foi fruto da união dos profissionais do clube, amigos, patrocinadores, familiares, veículos de comunicação, poder público e o povo de Belford Roxo, que ajudaram a superar todas as dificuldades do dia-a-dia, seja financeira, burocrática, estrutural, emocional e até mesmo climática."Seguiremos buscando novas vitórias em 2023, contando sempre com todos, pois “Com a cidade jogando junto, nenhum sonho é impossível”, destacou o presidente do clube, Reginaldo Gomes.