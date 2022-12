O Restaurante do Povo de Belford Roxo terá um cardápio variado de fim de ano - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/12/2022 13:49 | Atualizado 29/12/2022 13:52

Belford Roxo - Celebrando a virada do ano com comida na mesa. A Prefeitura de Belford Roxo, através do Restaurante do Povo, divulgou na quinta-feira (29/12) o cardápio especial para celebração da chegada do Ano Novo, no sábado (31/12). A unidade de alimentação e nutrição vai oferecer café da manhã e almoço. A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, com preço simbólico de R$ 1.



No Natal, o Restaurante do Povo ofereceu uma ceia aos frequentadores Rafael Barreto / PMBR

O almoço especial vai acontecer entre 11h às 15h e terá: lombo assado ao molho agridoce, isca de carne chinesa, farofa com azeitona verde, alface com manga, cenoura ralada com milho, salada, arroz branco ou com lentilha, e feijão preto. Para a sobremesa: pavê de biscoito e salada de frutas. Além disso, uma mesa decorada vai servir rabanada, panetone e uvas.

O cardápio variado de fim de ano deverá atrair um grande número de frequentadores no Restaurante do Povo Rafael Barreto / PMBR

