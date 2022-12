Na Vila Olímpica existe um totem com um mosaico representando o único jogador tricampeão da Copa do Mundo e autor de mais de 1.000 gols, Pelé - Divulgação

Publicado 30/12/2022 14:27 | Atualizado 30/12/2022 14:30

Belford Roxo - Entre os vários legados deixado pelo Rei Pelé durante a sua gloriosa trajetória, está a Vila Olímpica de Belford Roxo, que tem o nome de Pelézinho e foi inaugurada, no dia 14 de janeiro de 1997, pelo então Ministro Extraordinário dos Esportes Edson Arantes do Nascimento. Um dia festivo para a população, autoridades e lideranças, que desfrutaram da simpatia e cavalheirismo em solo belforroxense do maior ídolo do Futebol Mundial.“Eu estava com oito anos, quando o rei Pelé veio a Belford Roxo e me lembro perfeitamente da euforia que tomou conta da cidade, por ter o maior jogador de futebol do mundo, vindo inaugurar nossa vila olímpica. Meu pai Reginaldo Gomes estava no seu primeiro mandato de vereador, esteve no palanque ao lado do rei, um dos dias mais marcantes da vida do meu pai e um orgulho para toda família e amigos. E o fruto plantado pelo gênio do futebol em nossa cidade, vem durante anos gerando campeões e tirando das ruas crianças que descobrem nas atividades esportivas uma nova razão de viver. Obrigado eterno Rei Pelé”, disse o secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes.Na Vila Olímpica de Belford Roxo existe um totem com um mosaico representando o único jogador tricampeão da Copa do Mundo e autor de mais de 1.000 gols, Edson Arantes do Nascimento.