Os componentes da Inocentes de Belford Roxo evoluindo no Ensaio de Rua - Divulgação

Publicado 02/01/2023 18:07 | Atualizado 02/01/2023 18:10

Belford Roxo - Para alegria dos foliões belforroxenses, a Inocentes de Belford Roxo promove nesta quarta-feira (04), a partir das 20h, seu primeiro Ensaio de Rua de 2023, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (próximo ao Carrefour), no Centro, visando o desfile principal em fevereiro no Carnaval 2023.

Ainda estão abertas as inscrições gratuitas para quem deseja desfilar na agremiação, nas alas de comunidade e guardiões de porta-bandeira e mestre-sala. Basta procurar os presidentes de ala, no local do ensaio.Em 2023, a tricolor da Baixada Fluminense será a oitava escola a desfilar no sábado de Carnaval, pela Série Ouro da Lierj. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo `Mulheres de barro`, que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo. Artesãs, que fabricam panelas de barro”, do carnavalesco Lucas Milato.