A solenidade também será aberta à imprensa no auditório no subsolo do Ministério do Turismo, Esplanada dos Ministérios, Bloco U, em BrasíliaDivulgação

Publicado 31/12/2022 14:49 | Atualizado 31/12/2022 14:51

Brasília - A cerimônia de apresentação da nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, será realizada na

próxima segunda-feira (02/01), às 11h, com transmissão nos canais do Ministério do Turismo no YouTube e Facebook.



A solenidade também será aberta à imprensa - sujeita a lotação do auditório no subsolo do Ministério do Turismo, Esplanada dos Ministérios, Bloco U, em Brasília (DF).



Embratur

Na noite de sexta-feira (30/12), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, anunciou que o deputado federal Marcelo Freixo vai assumir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).



Freixo foi coordenador executivo da pasta de turismo do grupo de transição do governo Lula, é deputado federal e já teve três mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.



“O Ministério do Turismo é muito importante para o desenvolvimento do nosso país e para o fomento da economia. Conto com o deputado Freixo para me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil”, destacou a ministra Daniela Carneiro.