Publicado 04/01/2023 20:52 | Atualizado 04/01/2023 20:58

O fortalecimento de atrativos turísticos do Amazonas foi o assunto de reunião nesta terça-feira (04/01), em Brasília (DF), entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o governador do estado, Wilson Lima. A pauta do encontro incluiu pontos a exemplo do apoio à promoção do turismo de pesca na região, que atrai milhares de visitantes brasileiros e estrangeiros a cidades como Barcelos, um dos principais destinos da atividade no Brasil.



A reunião abordou, ainda, o apoio do Ministério do Turismo ao Festival de Parintins, tradicional evento folclórico que atrai milhares de visitantes. A festa constitui um espetáculo repleto de simbolismo regional, representando os povos indígenas e o homem ribeirinho do Norte do país. A ministra Daniela defendeu esforços pelo desenvolvimento do turismo sustentável no país. "O turismo sustentável de natureza é essencial à conservação ambiental e ao desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda. Com o fortalecimento das ações ambientais no governo Lula, vamos trabalhar para fomentar o turismo sustentável, em conjunto com nossos estados e municípios", frisou Daniela, que também participou, nesta terça-feira, da posse da nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

O governador Wilson Lima destacou a importância turística do festival e apontou a necessidade de parcerias para ampliar a relevância econômica do turismo. “O festival é o principal atrativo turístico do Norte do Brasil. É a maior manifestação folclórica do mundo, é o maior teatro a céu aberto do planeta. Precisamos atuar em parceria para fortalecer o turismo como matriz econômica”, ressaltou Lima, que convidou a ministra a participar da edição deste ano do festival, em junho.



POSSE MINISTRA DO MEIO AMBIENTE – Após o encontro, a ministra Daniela participou da posse da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que afirmou que o Brasil terá "o melhor cartão de visita" na comunidade internacional. Para Daniela, o turismo de natureza pode ser um aliado na preservação e no desenvolvimento econômico e social de toda a região.

NATUREZA - Os atrativos naturais representam um dos maiores fatores de atração de visitantes aos destinos nacionais. Em 2021, cerca de 1,5 milhão de turistas brasileiros viajaram dentro do país motivados pelos segmentos de natureza/aventura. O turismo de natureza também foi responsável, ainda em 2021, por motivar a viagem de cerca de dois em cada dez turistas internacionais (19%) no país, registrando o maior índice dos últimos cinco anos. Durante o encontro que contou também com a presença de Gustavo Sampaio, presidente da Amazonastur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas), foram abordados ainda o potencial local para a ampliação de cruzeiros aquaviários e da conectividade aérea no estado. Quanto a terminais aéreos, em parceria com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o governo do Amazonas já trabalha a construção de aeroportos regionais no interior de seu território.