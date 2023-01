A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 18/01/2023 13:04 | Atualizado 18/01/2023 13:07

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam o líder do tráfico de drogas da Comunidade Gogó da Ema, conhecido como ”Pé de Pano”, em Belford Roxo, e mais dois comparsas, nesta quarta-feira (18/01), na Estrada de Belford Roxo, no bairro Santa Teresa. Na ação, foram apreendidas uma pistola, munição e drogas.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).