A palestra contou com muita conversa, dinâmicas e relatos para manter a saúde mental em dia - Divulgação / PMBR

A palestra contou com muita conversa, dinâmicas e relatos para manter a saúde mental em diaDivulgação / PMBR

Publicado 17/01/2023 17:35

Belford Roxo - Quem cuida das emoções, cuida da humanidade. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI) de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (17/01) uma palestra da campanha "Janeiro Branco", mês que aborda a importância dos cuidados com a saúde mental, no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Centro, em Areia Branca. A palestra foi direcionada às usuárias do equipamento da Secretaria Municipal de Assistência, Cidadania e da Mulher.

A palestra contou com muita conversa, dinâmicas e relatos para manter a saúde mental em dia, além de fornecer dicas valiosas como praticar atividade física e manter uma alimentação saudável.



A moradora de Areia Branca Vera Lúcia está sempre presente nas atividades Divulgação / PMBR

A moradora de Areia Branca, Vera Lúcia, 55 anos, está sempre presente nas atividades do CRAS Centro e ficou feliz com o evento. “São muito importantes essas ações para aprendermos mais sobre esse tema tão sensível. Precisamos aprender a controlar as emoções”, comentou. “Depois que comecei a fazer parte desse grupo, aprendi a curtir mais a vida, dar valor a convivência social e aproveitar o que a vida pode oferecer de melhor”, ressaltou Vera. A psicóloga do CAPSI Kátia Rosa foi a responsável pela realização da palestra. “Convidamos todas as pessoas interessadas em trabalhar o autoconhecimento, auto- avaliação e que estão buscando um equilíbrio mental. É preciso estarmos prontos para enfrentar as adversidades da vida”, frisou. “No tema anual da campanha, “A Vida pede Equilíbrio”, nossa equipe está focada em alertar a população sobre a saúde mental e dialogar sobre o tema que contribui para prevenção de doenças”, completou Kátia.A moradora de Areia Branca, Vera Lúcia, 55 anos, está sempre presente nas atividades do CRAS Centro e ficou feliz com o evento. “São muito importantes essas ações para aprendermos mais sobre esse tema tão sensível. Precisamos aprender a controlar as emoções”, comentou. “Depois que comecei a fazer parte desse grupo, aprendi a curtir mais a vida, dar valor a convivência social e aproveitar o que a vida pode oferecer de melhor”, ressaltou Vera.