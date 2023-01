Algumas alas da Inocentes de Belford Roxo levaram alegorias de mão tais como bolas coloridas, pompons, fitas e bolas iluminadas com corações - Divulgação

Publicado 15/01/2023 23:42 | Atualizado 15/01/2023 23:47

A Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo, Malu Torres, no ensaio técnico Divulgação / Carnainstarj

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo cumpriu o que prometeu, na noite de sábado (14/01), ao encher de alegria a Marquês de Sapucaí, no primeiro dia de ensaio técnico das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. O presidente Reginaldo Gomes, enalteceu a organização da Liesa e da LigaRJ e falou sobre a importância das escolas de samba realizarem o ensaio técnico, no Sambódromo, um treino para grande festa.Um contingente de 1.500 foliões evoluíram cantando e dançado com muita animação. Algumas alas levaram alegorias de mão tais como bolas coloridas, pompons, fitas e bolas iluminadas com corações. O grande destaque do ensaio foi a bateria Cadência da Baixada, comandada pelo mestre Juninho, tendo a frente a beldade rainha dos ritmistas, Malu Torres.A abertura da escola foi feita pela comissão de frente que apresentou uma linda coreografia que não deve ser a do desfile oficial. Em seguida, um pede passagem com o enredo da agremiação "Mulheres de barro", logo após a estonteante rainha da escola, Letícia Guimarães, dá o sinal que não ia faltar mulher bonita na avenida. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro bailaram com elegância e entrosamento. As coreografadas do Carlinhos do Salgueiro e Cintya Trovão receberam muitos aplausos.Outro ponto positivo foi o andamento perfeito que a Ala de Passistas realizou, quando os ritmistas entraram no último recuo de bateria.