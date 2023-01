Segundo informações de populares, o homem estava sendo perseguido por atiradores, quando recebeu diversos tiros ao tentar pular um muro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/01/2023 22:33 | Atualizado 12/01/2023 22:37

Belford Roxo – Um homem não identificado, foi executado a tiros em cima do muro de uma residência no final da tarde desta quinta-feira (12/01), na Comunidade Cruzeirinho, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo.

Segundo informações de populares, o homem estava sendo perseguido por atiradores, quando recebeu diversos tiros ao tentar pular um muro, morrendo no local. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local.

Ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime, que deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).