Ao todo, são 906 vagas para a contratação de 660 agentes comunitários de Saúde e 246 agentes de Combate às Endemias - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 12/01/2023 17:18

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo divulgou nesta quinta-feira (12/01) as novas datas para o Processo Seletivo Público da Saúde que teve as inscrições encerradas. Ao todo, são 906 vagas para a contratação de 660 agentes comunitários de Saúde e 246 agentes de Combate às Endemias.

Segundo a retificação do edital, a prova objetiva com questões de múltipla escolha está prevista para 12 de fevereiro e o conteúdo da prova será publicado posteriormente pela Portaria da Comissão do certame. O período de recursos está confirmado para os dias 22 e 23 de fevereiro. A divulgação da lista parcial de aprovados será no dia 15 de fevereiro e o resultado final no dia 28 de fevereiro.

O salário dos cargos é de R$ 1.550,00 com 40 horas de carga horária semanal para atuar em um dos cinco setores previamente selecionados por bairros de abrangência. O nível de escolaridade mínimo exigido é ensino médio completo ou equivalente. Além disso, 44 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, direito assegurado pela Constituição. Toda a documentação necessária para aplicação no processo seletivo pode ser encontrada no edital.