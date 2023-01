Prefeito Lorenzo Pazolini (com a camiseta do enredo da Inocentes), acompanhado de personalidades capixabas e a comitiva da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 10/01/2023 19:55 | Atualizado 10/01/2023 19:59

Belford Roxo - Nesta terça-feira (10/01), o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes e o presidente de Honra Rodrigo Gomes, foram a Vitória, capital do Espírito Santo, para oficializar o convite ao prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) no desfile da agremiação, no Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de samba belforroxense apresentará o enredo em homenagem as paneleiras de Goiabeiras, que tem como título “Mulheres de barro" e abordará pontos turísticos como o Parque do Vale do Mulembá, o Galpão das Paneleiras, mostrando a importância cultural de Vitória, a culinária, festas, tradições e o empoderamento da mulher capixaba. Uma imersão na história da tradicional cultura do Espírito Santo.

"Será uma grande felicidade para nós termos o prefeito Lorenzo Pazolini em nosso desfile. Aproveitamos para agradecer a hospitalidade e a atenção que recebemos de todos. Vamos fazer um dos desfiles mais bonitos da avenida", disse o presidente Reginaldo Gomes.

O prefeito destacou que se sentiu honrado com o convite e já confirmou presença no desfile da Inocentes, na Avenida Marquês de Sapucaí, no sábado de Carnaval (18/02).

No encontro, também estiveram presentes: O presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial de Vitória, Edson Neto; presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo de Acesso de Vitória, Sandro Rosa; secretário de Relações Comunitárias, Leandro Borges; sambista , Axel Fernandez e a comitiva da Inocentes formada por Lucas Milato, carnavalesco, Tiago Gomes, diretor Jurídico e Gabriel Oliveira, diretor.

Em 2023, a tricolor da Baixada Fluminense será a oitava escola a desfilar no dia 18 de fevereiro, pela Série Ouro da Lierj, levando um contingente de 2.200 componentes divididos em 20 alas para a Marquês de Sapucaí.