O homem foi capturado em Nova Iguaçu, após trabalho de inteligência e monitoramento da Deam - Divulgação / Pcerj

O homem foi capturado em Nova Iguaçu, após trabalho de inteligência e monitoramento da DeamDivulgação / Pcerj

Publicado 10/01/2023 14:13 | Atualizado 10/01/2023 14:15

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo prenderam, na noite da última segunda-feira (09/01), um homem pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e injúria. Ele foi capturado em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento da Deam.

De acordo com as investigações, o acusado descumpria, reiteradamente, medidas protetivas impostas a ele contra sua ex-companheira, sempre de forma agressiva e com ofensas. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Após o cumprimento das formalidades legais, o agressor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.