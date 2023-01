Márcio da Silva Jorge, de 55 anos (foto), foi morto pelo filho Marlon de Castro Jorge, de 23 anos, após uma discussão - Reprodução / Redes Sociais

Márcio da Silva Jorge, de 55 anos (foto), foi morto pelo filho Marlon de Castro Jorge, de 23 anos, após uma discussãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/01/2023 20:32 | Atualizado 09/01/2023 20:37

Belford Roxo - Marlon de Castro Jorge, de 23 anos, assassinou com golpes de faca o próprio pai, Márcio da Silva Jorge, de 55 anos, na manhã desta segunda feira (09/01), no bairro Parque dos Ferreiras, em Belford Roxo. O crime teria acontecido após uma discussão do filho com o pai, dentro do bar de Márcio, que já estava fechado no momento do assassinato.



Após matar o pai, Marlon fugiu para casa da mãe, e confessou o crime. A mãe chamou a polícia e entregou o filho Reprodução / Record RJ Após matar o pai, Marlon fugiu para casa da mãe, ex-mulher de Márcio, no bairro Parque São José, também em Belford Roxo. O filho confessou o crime para mãe, que logo após chamou a polícia e entregou o filho aos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).

Marlon de Castro Jorge foi conduzido preso para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investigará o motivo da discussão entre pai e filho que deu origem ao assassinato.