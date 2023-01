O presidente de Honra da Inocentes, Rodrigo Gomes, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro e o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes - Divulgação

Publicado 06/01/2023 18:08 | Atualizado 06/01/2023 18:16

Belford Roxo - A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo convidará a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para estar presente junto com a diretoria no desfile da agremiação, na Avenida Marquês de Sapucaí, no sábado de Carnaval (18/02), pela Série Ouro (Grupo de Acesso), da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj). O enredo para 2023 é “Mulheres de barro”, que homenageia as paneleiras de Goiabeiras, de Vitória, no Espírito Santo, que são artesãs que fazem das panelas de barro seus sustentos. São mulheres empoderadas, que criaram uma associação e lutam pelos seus direitos na sociedade. A sede das paneleiras é um ponto turístico da cidade capixaba.



O tema sobre o empoderamento da mulher foi uma sugestão feita ao vice-presidente Leandro Santoro, pela então deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), que ao longo do seu mandato legislativo, lutou pelo direito das mulheres, com atuação na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.



“A Inocentes de Belford Roxo é a maior divulgadora da cultura do município, e sua quadra é um ponto turístico da cidade. E sempre contou com o apoio da nossa amiga Daniela do Waguinho, que muito sabiamente nos deu a ideia de fazer um enredo edificando a mulher trabalhadora. Para a família Inocentes será uma honra ter nossa ministra, ao lado da diretoria prestando essa homenagem que exemplifica a força da mulher brasileira”, disse o presidente da escola de samba, Reginaldo Gomes.



Está previsto que no período da folia, tenha um aumento de 100% de ocupação na rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro, gerando milhares de empregos e elevando a arrecadação nos cofres públicos.



O presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, ao lado da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que sugeriu o tema sobre o empoderamento da mulher para o enredo da escola de samba em 2023 Divulgação

“A ministra Daniela Carneiro tem sido uma fonte de inspiração para nossa cidade. Deputada federal atuante, que trouxe inúmeros benefícios para a população. É um orgulho termos uma mulher da Baixada Fluminense no primeiro escalão do presidente Lula. A sua presença no nosso desfile será um marco importante para todos nós”, falou o presidente de Honra da agremiação, Rodrigo Gomes.

A escola de samba belforroxense será a 8ª escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no sábado de carnaval (18/02), pela Série Ouro, da Lierj.