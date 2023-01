Marcos Felipe e Kleber brilharam na Sociedade Esportiva Belford Roxo na conquista da Série C do Campeonato Carioca 2022 - Divulgação

Publicado 05/01/2023 18:55 | Atualizado 05/01/2023 18:59

O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, destacou que o torneio sub-15 visa contemplar centenas de jovens com o sonho de ser um jogador de futebol Divulgação

Belford Roxo - O Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, será palco de dois grandes eventos, neste sábado (07/01), que prometem ser uma boa opção para os amantes do futebol. Às 9h acontecerá o jogo beneficente “Amigos do Marcos Felipe vs Amigos do Kleber”, que tem como finalidade arrecadar gêneros alimentícios para pessoas carentes do município.“Queremos que todos aqueles que nos admiram venham participar deste ato de caridade trazendo um quilo de alimento não perecível para doarmos para as famílias carentes. Vários jogadores amigos já confirmaram a presença. Contamos com vocês!”, disseram os organizadores do evento, os jogadores Marcos Felipe e Kleber.Marcos Felipe Gomes, conhecido como Dongo, foi um dos astros campeões da Sociedade Esportiva Belford Roxo, na Série C do Estadual, em 2022, e tem em sua trajetória participações em vários times brasileiros. E Kleber Lucas, popularmente chamado por Klebinho, foi também, um dos craques campeão da SE Belford Roxo, no último ano, com passagens por times no Brasil e na Europa. Os dois resolveram juntar os amigos conquistados ao longo de suas promissoras carreiras e realizar a ação de solidariedade.