Após análise, os agentes da Corregedoria da Divisão Anticlonagem do Detran-RJ encontraram a moto clonada - uma Yamaha FZ 250 2022 - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 04/01/2023 23:53

Belford Roxo - A Corregedoria do Detran-RJ apreendeu, nesta quarta-feira (04/01), mais um veículo clonado, desta vez em Belford Roxo. A investigação começou após o proprietário do veículo desconfiar que sua motocicleta tinha sido clonada. O proprietário, então, abriu um processo administrativo no Detran do município de Três Rios.



Após análise das informações, os agentes da Divisão Anticlonagem do departamento encontraram a moto clonada - uma Yamaha FZ 250 2022 -, que passou por uma perícia técnica, apontando ser produto de furto. A moto será entregue ao legítimo proprietário.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

O Detran-RJ vem intensificando as investigações sobre clonagem em todo o Estado do Rio. Especialistas do departamento alertam que é importante exigir a nota fiscal de qualquer veículo na hora da compra - em sites ou via internet, principalmente -, para que o usuário não tenha problemas futuros e possa ter certeza de que está comprando um veículo legalizado.